Riemer staat te trappelen om eraan te beginnen: "Alle druk ligt bij Genk!"

Brian Riemer weet dat het niet makkelijk gaat worden morgen in Genk. De nieuwe Deense trainer van Anderlecht heeft twee weken tijd gehad om zijn team al ietwat te laten voetballen zoals hij dat wil. Maar ook hij vraagt tijd...

De oefenmatchen waren alvast niet allemaal positief te noemen. "Ik ben heel voorzichtig om aan vriendschappelijke matchen conclusies vast te knopen. Ik kan je alvast één ding zeggen: de line up van morgen zal niet die van één van die matchen zijn. Ik wil gewoon een goeie inspanning, een goeie prestatie en een team zien dat er alles aan doet om te winnen."

Al ligt de druk meteen toch hoog, want de beker is - zeker met de positie in het klassement - de makkelijkste weg naar Europees voetbal. "We willen ook hoog eindigen in de competitie. En mijn filosofie is: we moeten toch tegen iedereen spelen. Het gaat niet makkelijker zijn binnen een maand. Voor mij ligt alle druk bij Genk. Ze spelen thuis, iedereen verwacht dat zij gaan winnen en ze hebben 14 matchen op rij gewonnen."

Het zou dom zijn om te zeggen dat we gaan winnen

Maar de eigen prestatie, daar focust Riemer momenteel op. "Ik wil elke wedstrijd winnen, maar ik kan ook niet weglopen van de realiteit. Het zou dom zijn om te zeggen dat we nu gaan winnen. Maar we moeten wel tonen dat we Anderlecht zijn en nog steeds de beste willen zijn."

Riemer staat te trappelen om eraan te beginnen, maar vraagt ook geduld. "Kijk, ik vind dat de fans veeleisend mogen zijn. Ik ben heel ongeduldig, ik kan niet wachten tot het morgen is. Ik ben hier om Anderlecht terug te brengen waar ze horen. Het zal echter tijd kosten, maar we gaan het doen. Ik zie het als een langetermijnsproject."