🎥 Jérémy Doku scoort in oefenduel voor Rennes

Jérémy Doku heeft in een oefenduel gescoord. Hij deed dat tegen Brest.

Rennes is nog in volle voorbereiding op de 2e seizoenshelft. Donderdagavond speelden ze hun 3e oefenwedstrijd van de voorbereiding. Het werd ook hun 3e overwinning. Deze keer speelde Rennes tegen Brest, die 16e in de Ligue 1 staan.

Het werd een redelijk vlotte overwinning voor Rennes. Terrier bracht Rennes op voorsprong, maar Del Castillo maakte vanop de stip gelijk. Enkele minuten later kwam Rennes opnieuw op voorsprong. Terrier trapte de penalty binnen.

Uiteindelijk werd het nog 3-1 voor Rennes. Doku kreeg op de counter de goal op een presenteerblaadje en twijfelde niet.