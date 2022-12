'Contract voor volgende Portugese bondscoach ligt klaar'

Na het WK in Qatar werd Fernando Santos uit de laan gestuurd. Na ruim 8 jaar mocht hij als Portugees bondscoach beschikken.

Portugal is op zoek naar een opvolger voor Santos. Daarbij toonde het al interesse voor José Mourinho. Die interesse zou concreter geworden zijn, want er zou naar verluidt al contract tot 2026 klaar liggen.

Mourinho is momenteel nog trainer van AS Roma. Hij heeft daar nog een contract tot midden 2024. De Portugese bond zou hem nu proberen te overtuigen om de nieuwe bondscoach te worden.

