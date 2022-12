Pijnlijk! Toni Kroos niet aanwezig op WK maar door Spaanse journaliste wel genoemd als grootste teleurstelling

Toni Kroos was volledig onzichtbaar het vorige WK volgens de Spaanse journaliste Cristina Cubero en daar kan weleens een heel goede reden voor zijn...

De 32-jarige middenvelder is immers al meer dan een jaar gestopt als Duits international. Na 106 caps zette hij een punt achter zijn carrière als international.

Toch werd hij door de Spaanse Cristina Cubero benoemd tot een van de grootste teleurstellingen van het WK. In een Spaanse voetbaltalkshow analyseren ze het WK nog een keertje een week na datum en somde Cubero Vinicius en Kroos op als grootste teleurstellingen.

De middenvelder zag het filmpje ook en moest enorm lachen. "Ik wist dat iemand me de schuld ging geven", zegt hij al lachend. Cubero zelf heeft ook al gereageerd "Sorry Toni, enorme bewondering voor jou. Ik denk eerder dat de Duitse selectie een teleurstelling was en bedoelde eigenlijk Muller maar bewondering voor jou", schrijft ze. Toch zal dit pijnlijke moment haar even achtervolgen.