Ondanks veel vraagtekens blijft bondscoach van Senegal aan tot 2024

Senegal werd op het WK in Qatar in de achtste finales uitgeschakeld door Engeland.

De Engelsen waren toen met 3-0 meer dan een maatje te sterk voor Senegal. De positie van bondscoach Aliou Cissé werd na het WK stevig in vraag gesteld.

Ondertussen is duidelijk dat Cissé zal aanblijven tot en met de Afrika Cup die in 2024 in Ivoorkust gehouden wordt. Dat heeft bondsvoorzitter Senghor laten weten.

Hij vertelt bij televisiezender 2STV dat Cissé al voor het WK een contractverlenging getekend had tot 2024.Cissé kon in Qatar niet rekenen op sterspeler Sadio Mané.