PSG moet nog eventjes wachten op terugkeer van Lionel Messi

Vandaag speelt PSG in de Franse competitie tegen Strasbourg. Dat zal nog steeds zonder Lionel Messi zijn.

Mbappé en Neymar zijn al een tijdje terug bij Paris Saint-Germain, waardoor ze volgens coach Christophe Galtier inzetbaar zijn tegen Matz Selz en co.

Lionel Messi is nog niet terug in de Franse hoofdstad, zo liet de trainer van PSG weten. Hij wordt pas op 2 of 3 januari terug op training verwacht.

De eerste match waarin Messi opnieuw inzetbaar zal zijn is normaal gezien de thuiswedstrijd tegen Angers. Die staat gepland op 11 januari.