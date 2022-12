Roberto Martinez kijkt naar foute keuze van Belgische voetbalbond: "Het voordeel is immens"

Roberto Martinez is geen bondscoach meer van de Rode Duivels. Ook de job van technisch directeur is vacant.

Roberto Martinez was bij de Belgische voetbalbond zowel bondscoach als technisch directeur. Dat laatste alleen uitoefenen zag de Spanjaard gezien zijn leeftijd niet zitten. Hij wil voluit coachen. Dat de Belgische voetbalbond de job van Martinez over twee personen wil verdelen vindt hij geen goede keuze. “Voor België is het voordeel immens om een bondscoach te hebben die ook technisch directeur is”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

“Als je als klein land je eigen spelers moet ontwikkelen en je steunt ze zodat je geen talent verliest, dan moet de hoofdcoach een langetermijnvisie ontwikkelen. Maar als je mij zou vragen om een nieuwe bondscoach raad te geven, dan zou ik zeggen: doe het niet.”

En daar heeft Martinez zijn duidelijke redenen voor. “Want niemand kan je werk valideren. Niemand kan waarderen wat je doet. Als hoofdcoach heb je een technisch directeur nodig die dat doet. Het is de enige expert die je hebt. Kritiek zal er altijd zijn, want je bent afhankelijk van grote resultaten. Dus als je alles wint, is het allemaal goed. Als je alles verliest, is het fout.”