📷 OFFICIEEL RWDM stuurt al derde speler door

De 21-jarige Robson Tosta Da Silva Junior, of Juninho als roepnaam, vertrekt terug naar Brazilië waar hij voor zusterclub Botafogo zal spelen.

De Braziliaan kreeg geen speelminuten bij RWDM en moet vertrekken. Tijdens de zomer kwam hij samen met vijf anderen op uitleenbasis over van Botafogo.

Luis Oyama en Barreto wisten zich wel al in de kijker te spelen, voor de vier anderen ging het bijzonder moeilijk om aan te passen aan het spelniveau.

Tá em casa, meu cria! ⚽🤙🏾



Destaque do Fogão no Brasileiro de Aspirantes, Juninho retorna de empréstimo do Molenbeek e se une ao grupo que vai iniciar o Campeonato Estadual. 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/S6jZYqLrJt