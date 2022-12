Rondje op de Europese velden: Haaland dirigeert City naar driepunter, rode Neymar ziet Mbappé in absolute slotseconden voor verlossing zorgen

Het WK is achter de rug. Manchester City trok vanavond naar Leeds United om de eerste speeldag na Qatar af te sluiten. Ook de Ligue 1 is opnieuw van start gegaan. Een overzicht van de gespeelde wedstrijden.

Leeds United 1 - 3 Manchester City

The Citizens hadden vanavond geen enkele moeite om de volle buit te pakken op Elland Road. Erling Braut Haaland was - verrassend is het niet meer - dé man van de avond met twee doelpunten. Kevin De Bruyne stond uiteraard in de basis. Manchester City kampeert op een tweede plaats en volgt op vijf punten van Arsenal FC.

PSG 2 - 1 RC Strasbourg

PSG had vanavond héél veel moeite om RC Strasbourg opzij te zetten. Lionel Messi bouwt dan wel nog een Argentijns feestje, maar Neymar en Kylian Mbappé waren er wel bij. Eerstgenoemde pakte op het uur rood, laatstgenoemde knalde de beslissende strafschop in de slotseconden binnen.