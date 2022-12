🎥 Pelé zien voetballen is gewoon genieten

Op donderdagavond werd de wereld getroffen door zeer droevig nieuws. Voetballegende Pelé is op 82-jarige leeftijd overleden. Als je hem ziet voetballen dan weet je direct waarom hij één van de grootste voetballers ter wereld werd genoemd.

"Sommige mensen blijven eeuwig leven", sprak Khalilou Fadiga nadat het nieuws hem had bereikt dat Pelé was overleden. Mede dankzij videobeelden blijven sommige sporters ook eeuwig leven. Denk dan maar aan Muhammad Ali, Maradona of Johan Cruyf. Dit zal met Pelé niet anders zijn.

Hij scoorde meer dan 1000 doelpunten in zijn carrière. Mede dankzij Youtube kan je de mooiste nog dagelijks terug bekijken en genieten van zijn fantastisch talent.