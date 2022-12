Khalilou Fadiga treurt om Pelé: "Sommige mensen blijven eeuwig leven"

De voetbalwereld rouwt om het overlijden van Pelé. Dit is bij Khalilou Fadiga niet anders. Hij ziet Pelé als één van de grootste voetballers die ooit het spelletje heeft gespeeld.

De RTBF interviewde Khalilou Fadiga ter aanleiding na het overlijden van Pelé. "Hij inspireerde het voetbal zoals Mohamed Ali dat deed in het boksen. Sommige mensen blijven eeuwig leven. Hij is een legende, maar helaas was hij erg oud en moe. Voor alle mensen Hij is nog steeds een van de grootste spelers, zo niet de beste aller tijden. Ik heb hem verschillende keren ontmoet bij FIFA. Hij is nooit gierig geweest met advies. Hij was een zeer welwillende heer. Het grootste icoon van het wereldvoetbal is weg."

Wat heeft hij in het voetbal gebracht? "Deze techniek die we niet gewend waren te zien. Het is waar dat we Brazilië kenden, maar we zagen een jongere naar de ouderen toe komen en dingen doen die niemand kan reproduceren. Het is het glinsterende voetbal, Braziliaans en van een jonge zwarte man die zich dankzij zijn technische en menselijke kwaliteiten in het wereldvoetbal heeft gevestigd", sloot Fadiga af.