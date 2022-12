'Anderlecht in verband gebracht met spits van John Van den Brom'

RSC Anderlecht wil na nieuwjaar uitpakken met wat offensieve versterking, maar lijkt die maar niet te vinden.

In Polen is te horen dat Anderlecht de nodige interesse toont in Filip Szymczak. Hij speelt momenteel voor Lech Poznan, de ploeg van John Van den Brom.

De 20-jarige Pool scoorde dit seizoen in 14 match twee keer voor Poznan. Hij deelde ook twee assists uit aan zijn ploegmaten. Geen straffe cijfers dus.

Zijn marktwaarde ligt nog onder het miljoen euro, maar de kans dat hij zo goedkoop in het Lotto Park geraakt lijkt onbestaande door zijn contract tot midden 2025.