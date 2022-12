Patrick Goots geeft pluim aan Wieland: "Chapeau voor wat hij realiseerde"

Beerschot degradeerde eind vorig seizoen uit de Jupiler Pro League. Ondertussen staat de ploeg wel aan de leiding in de Challenger Pro League.

Het was een bewogen jaar 2022 voor Beerschot. “Het ging van kwaad naar erger, met als dieptepunt de ongeregeldheden tijdens de laatste match in 1A op Union”, zegt Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

En ook het tussenseizoen was niet veelbelovend. “Toen ik in de voorbereiding tegen Dessel ging kijken, dacht ik: dit komt nog altijd niet goed. Er hing een negatieve sfeer, met Vanhamel die continu werd uitgefloten.”

Ondertussen is de perceptie helemaal anders. “En zie nu, als leider de winterstop in. Vaca en Sebaoui, twee vaste waarden vorig jaar, deden niet meer mee, terwijl Verlinden en Baeten ontbolsterden. Chapeau voor wat de Oostenrijker Wieland met Beerschot realiseerde.”