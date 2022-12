Van Anderlecht lijkt het richting Serie B te gaan voor Sebastiano Esposito

Anderlecht gaat mogelijk toch nog van Sebastiano Esposito afgeraken deze winter. De Serie B zou zijn volgende bestemming kunnen worden.

Esposito werd met de nodige fanfare binnengehaald, maar is inmiddels reeds teruggekeerd naar Italië. Anderlecht huurt hem slechts. Dat betekent niet dat het regelen van zijn vertrek vlekkeloos verloopt. Een akkoord met Inter over het verbreken van het huurcontract is er vooralsnog niet.

Belangrijk in deze is dat Inter Milaan een overeenkomst kan bereiken met een andere club die Esposito dan huurt tot het einde van het seizoen. Dat gebeurde tot dusver ook niet, maar daar kan binnenkort wel verandering in komen.

Oplossing

Volgens DAZN zijn verschillende clubs uit de Serie B geïnteresseerd om de 20-jarige aanvaller op huurbasis over te nemen. Zo zou er voor alle betrokken partijen nog een oplossing uit de bus kunnen komen. Esposito scoorde slechts tweemaal voor paars-wit: één keertje in de competitie en één keertje in de Conference League.