Het lijkt erop dat Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo terug herenigd worden

Cristiano Ronaldo tekent zo goed als zeker voor het Saoedische Al-Nassr. Ze hebben nu ook hun oog laten vallen op Sergio Ramos.

Volgens Marca kan Sergio Ramos de stap naar het Midden Oosten maken. De Spanjaard heeft een basisplaats bij Paris Saint-Germain, maar moet via een enorm loon verleid worden de stap naar Riyad te maken. Hoewel het contract in Parijs afloopt, kan Ramos ook van PSG een aanbod verwachten.

De 36-jarige Spanjaard en monument van Real Madrid kwam dit seizoen 21 keer in actie voor PSG in in alle competities. Hij kwam éénmaal tot scoren en gaf één assist.