Kan Union na een ongelooflijk 2022 toch nog beter doen? "Motivatie één van onze grootste kwaliteiten"

Het zijn al meerdere fantastische jaren geweest voor Union. Ook 2022 was ongelooflijk, met een strijd voor de titel diep in de play-offs en opnieuw uit te groeien tot de grote verrassing in het huidige seizoen.

Elke ploeg wil altijd nog beter doen wanneer een nieuw jaar aanbreekt, maar kan dat wel voor Union? "Dat is het moeilijke aan voetbal: elke week opnieuw bevestigen, elke week opnieuw beter doen. Dat houdt de motivatie er ook in. Ik denk dat dat bij ons één van de grootste kwaliteiten is", ziet Dante Vanzeir de toekomst wel positief tegemoet.

Met het einde van 2022 in zicht maakt Vanzeir het bilan op van zijn persoonlijk jaar. "Vorig seizoen had ik een moeilijkere tweede seizoenshelft, met die schorsing die meespeelde. Over het algemeen was ik wel tevreden over die periode. In het nieuwe seizoen was het een beetje hetzelfde: wachten op het ritme en zoeken naar de goals. Vanaf oktober heb ik mijn vorm wel gevonden, ik mag tevreden zijn over het laatste deel van mijn jaar."

De mentaliteit bij Union wordt alom geloofd en Vanzeir haalt dat dus ook aan als de reden waarom de ploeg even goed of misschien nog beter kan doen. Eenzelfde geluid is te horen bij Anthony Moris. "Er is geen geheim: we leveren de arbeid en willen telkens vooruitgang boeken. Die ingesteldheid is er bij alle spelers. We moeten zo voortdoen, match na match."