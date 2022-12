'Union wacht voor inkomende transfers op beslissing Vanzeir en Teuma, wel één andere vertrekker'

Union SG kende vorig seizoen onder Felice Mazzu een rustige wintermercato en dat zou dit jaar ook wel eens zo kunnen zijn.

Union SG heeft naar eigen zeggen niks van versterking nodig tijdens de wintermercato. Inkomende transfers zijn afhankelijk van mogelijke vertrekkers.

Volgens La Dernière Heure zijn op dit moment enkel Dante Vanzeir en Teddy Teuma gegeerd door andere ploegen, al wordt vooral gekeken om dat pas in de zomer te realiseren.

Dat zou voor alle partijen financieel en sportief interessanter zijn, want Union is in 2023 nog actief op drie fronten en wil niks zomaar te grabbel gooien.

Enkel voor Viktor Boone, de centrale verdediger die overkwam van Deinze afgelopen zomer, wordt er een uitleenbeurt gezocht, zo schrijft de krant nog.