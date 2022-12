Youri Tielemans krijgt nu ook rijke Premier League club achter zich aan

Het gonst geruchten over Youri Tielemans de afgelopen maanden. Nu is er weer een andere Premier League club in de 'running' met hele diepe zakken.

Nog een half jaar en dan loopt het contract van Youri Tielemans bij Leicester af. Barcelona, Arsenal, Chelsea en Manchester United zouden allemaal achter de Rode Duivel zitten. De contractvoorstellen zullen dus op de eerste dag van het nieuwe jaar duchtig binnenlopen. De club uit de Premier League met het meeste geld toont nu ook interesse in Tielemans. Volgens RTL zou Newcastle United de middenvelder willen binnenlijven. De club in Saudische handen heeft handenvol geld en wil een plek in de top van de Premier League veroveren. Zij zien Tielemans dus als één van de schakels die ze daarvoor nodig hebben.