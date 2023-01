Yves Vanderhaeghe is er niet blij mee: "Die wordt hier onthaald als een ster"

Yves Vanderhaeghe werd ontslagen bij KV Oostende. Een nieuwe job heeft hij momenteel nog niet.

Het ontslag bij de kustploeg wringt nog altijd bij Yves Vanderhaeghe. Een nieuwe uitdaging is er voorlopig nog niet. “Er waren al een viertal kleine contacten maar nog niets concreet. Het ziet er wel naar uit dat het nu toch het buitenland zal worden, dat is al doorgenomen met Catherine. Zij heeft veel schoolvakanties, hé. En mijn dochter Fien zit in haar laatste jaar opticien, het is misschien wel het moment”, vertelt hij op kw.be.

Landgenoten worden in de Jupiler Pro League niet snel gekozen als trainer. “Belgen worden in eigen land toch ondergewaardeerd, ondanks al onze trainersdiploma’s. Hetzelfde geldt voor spelers ook. Een buitenlander van pakweg een Sloveense of Bulgaarse middenmoter die internationaal nog niets bewezen heeft, wordt hier onthaald als een ster.”

En dan keert Vanderhaeghe ver terug in de tijd. “In mijn tijd bij Anderlecht werden meteen het meest truitjes verkocht van Jestrovic, niet van Lorenzo Staelens of Yves Vanderhaeghe die wel altijd speelden. En van een Belg die hier blijft, ook al is het bij een topclub, wordt gezegd: niet goed genoeg voor het buitenland.”