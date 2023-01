'Dodi Lukebakio geniet interesse uit Engeland, Portugal en Turkije door mooie prestaties in Bundesliga'

De Belg kan een mooie transfer maken.

Dodi Lukebakio (25) ging in augustus 2019 van Watford naar Hertha Berlijn voor zo'n 20 miljoen euro. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Wolfsburg, maar in 25 wedstrijden kon hij maar één scoren en gaf hij drie assist.

Deze zomer keerde Lukebakio terug naar Hertha Berlijn en daar stond Lukebakio elke wedstrijd al in de basis en speelde hij ook bijna alles. In 15 wedstrijden scoorde hij zeven keer en gaf hij twee assists. Toch mocht Lukebakio niet mee naar het WK.

Bij Hertha Berlijn heeft Lukebakio nog een contract tot eind juni 2024, maar door zijn prestaties is er weer interesse voor de Belg. Zo zouden onder meer het Engelse Everton, waar ook Amadou Onana speelt, het Portugese Benfica, de tegenstander van Club Brugge in de kwartfinale van de Champions League en het Turkse Galatasaray geïnteresseerd zijn in de Belg.