Loïs Openda krijgt alle lof in Frankrijk: "De beul van PSG"

Loïs Openda heeft na zijn goal en assist in de 3-1-zege tegen PSG in Frankrijk heel wat lof gekregen. De Franse media komen superlatieven te kort.

RMC Sport zag Loïs Openda "Lens bij de hand nemen". Ook zag het medium dat Lens beter dan PSG was. "Het was een galavoorstelling in eigen huis. Lens hield de status van beste thuisteam vast tegen PSG", aldus het Franse medium. "Openda maakte het de verdediging van PSG erg lastig. Marquinhos en Sergio Ramos moesten alle zeilen bijzetten. Openda zorgde voor de nieuwe voorsprong en liet zich opnieuw zien met de magistrale hakbal op Alexis Claude-Maurice."

Ook L'Equipe had heel wat lof voor de jonge Belg: "Net als zijn teamgenoten walste Openda van begin tot eind over het veld. De counteraanval bij de 2-1 was er een uit het boekje, met een pass van Seko Fofana. En Openda was Marquinhos te slim af."

Ten slotte was er ook nog Le Figaro. Zij spraken over "de beul van PSG". "Van een PSG dat nog last had van een nieuwjaarskater", ging het verder. "Openda startte niet tegen Nice en werd zo overduidelijk gespaard voor de topper tegen PSG. Trainer Franck Haise kreeg gelijk: de Belg was erg gevaarlijk voorin, was intelligent met zijn loopacties en stuurde bij de 2-1 eerst Sergio Ramos en vervolgens Marquinhos het bos in. Zijn pass met de hak bij de 3-1 was geweldig."