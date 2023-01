'Pepe nog enkele weken out bij FC Porto na breuk op WK'

Pepe is na een operatie nog eventjes out na de armbreuk die hij op het WK in Qatar opliep.

Pepe van FC Porto liep op het WK met de nationale ploeg van Portugal een gebroken arm op. Hij speelde er zelfs nog even mee verder. Onderzoeken bij zijn club FC Porto brachten aan het licht dat een operatie noodzakelijk is. De operatie is ondertussen succesvol uitgevoerd, zo laat de club weten. Hoelang Pepe nog afwezig zal blijven is momenteel niet duidelijk. Er wordt gerekend op toch minstens vier weken, zo schrijft de Portugese pers.