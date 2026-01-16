Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

Michel-Ange Balikwisha beleeft geen makkelijke eerste maanden bij Celtic. De ex-speler van Standard en Antwerp verdween zelfs volledig uit beeld, wat de speculaties over zijn toekomst aanwakkert.

Michel-Ange Balikwisha maakte zijn debuut bij Celtic in de felbevochten derby tegen Rangers, maar had het nadien moeilijk om zich door te zetten. Hij staat voorlopig op dertien optredens voor Celtic, waarin hij twee assists gaf.

Het is dus een lastige periode, bovenop de sportieve crisis waarin de club uit Glasgow zich bevindt, nochtans gewend om mee te draaien aan de top van het Schotse voetbal. De voormalige speler van Standard en Antwerp speelde dit seizoen zeven competitiewedstrijden.

Balikwisha zit op een zijspoor bij Celtic

Nadien kreeg hij even een vaste plek op de bank. Een tijdje later verdween Balikwisha zelfs volledig uit de selectie. Ook na zijn terugkeer van de Afrika Cup met DR Congo veranderde er weinig aan zijn situatie.

Balikwisha werd niet opgenomen in de selecties voor de wedstrijden tegen Dundee United en Falkirk. Zelfs bij de zege op Falkirk Stadium ontbrak hij op het wedstrijdblad, terwijl er nochtans weinig offensieve alternatieven op de bank zaten.



Zijn reactie bleef niet onopgemerkt op sociale media. Zo verwijderde hij alle verwijzingen naar Celtic van zijn Instagram-account, inclusief zijn profielfoto. Dat voedt de speculaties over zijn toekomst. De 24-jarige winger hoopt zich nog steeds in de ploeg te knokken, maar een vertrek uit Schotland komende zomer, of deze winter zelfs, lijkt steeds realistischer.