Reden duidelijk waarom Arteaga pas morgen terug bij KRC Genk is

Gerardo Arteaga van Racing Genk arriveert pas donderdag weer in ons land na een korte vakantie.

Genk trainde dinsdag opnieuw, maar Gerardo Arteaga was niet van de partij. Zondag had hij in zijn thuisland een ongeval, gelukkig zonder al te veel erg.

Zijn vriendin zat achter het stuur en moest voor controle naar het ziekenhuis, zo schrijft Het Belang van Limburg. Uiteindelijk bleef het bij blikschade.

Pas donderdag landt de linksachter in ons land. Vrijdag wordt de voorbereiding op de topper tegen Club Brugge aangevat. De spelers van Genk hebben donderdag een dagje vrij.

Ook Angelo Preciado was er dinsdag nog niet bij door een vertraagde vlucht. Hij traint woensdagochtend al mee. Mike Trésor was ziek.