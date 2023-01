Aanwinst van KV Oostende legt keuze voor kustploeg uit: "Eerste gesprekken al jaar geleden"

In de eerste week van de transferperiode strikte KVO meteen twee versterkingen: de talentvolle Belg Pierre Dwomoh en de Kroatische verdediger Matej Rodin.

Met Rodin had KV Oostende op zijn website een uitgebreide babbel. Na omzwervingen in verscheidene Balkan-landen en in Italië belandde de Kroatische verdediger in 2020 bij de Poolse middenmoter Cracovia.

Daar werd hij al snel een sleutelspeler en dat zou hij 2,5 jaar lang blijven. Nu maakt hij de overstap van de Poolse cultuurstad Krakau naar de Belgische kuststad Oostende. Een bewuste keuze voor de Kroaat.

“Eerst en vooral omdat de Belgische competitie toch hoger staat aangeschreven dan de Poolse. Het is een competitie die nauw in de gaten wordt gehouden door de clubs uit de vijf topcompetities. En laat ons eerlijk zijn, in één van die competities spelen, is de droom van elke voetballer”, klinkt het.

“Daarnaast dateren de eerste gesprekken met KVO al van één jaar geleden. Ik had toen een goed contact met Gauthier Ganaye die mij het KVO-project uit de doeken deed. Ik was toen al bereid om de overstap te maken maar uiteindelijk wou Cracovia me toen niet laten gaan.”

“Nu liep mijn contract af in juni en wilde Cracovia wel meewerken aan een transfer. Een maand geleden hervatten de gesprekken met Gauthier en zo kwam de overgang met één jaar vertraging toch rond. Het doet deugd dat KVO mij al zo lang wil, dat is toch een teken van vertrouwen in mijn kwaliteiten.”