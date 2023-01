Nieuw probleem waardoor Al-Nassr Cristiano Ronaldo nog niet kan inschrijven

Cristiano Ronaldo zal deze week zeker nog niet zijn debuut maken bij zijn nieuwe club Al-Nassr.

De Saoedische club heeft het quotum van buitenlandse spelers overschreven, waardoor Cristiano Ronaldo nog niet ingeschreven kan worden.

De club heeft al acht buitenlanders voor de komst van Ronaldo en daarvan moet er eentje verdwijnen. Dat zou de Oezbeekse middenvelder Jalaluddin Masharipov zijn.

“Er zijn onderhandelingen gaande over de verkoop van een van de spelers, maar ze zijn nog niet in de eindfase gekomen”, is bij Al-Nassr te horen.

Daarnaast hangt Ronaldo ook nog een schorsing van twee wedstrijden van de Engelse voetbalbond FA boven het hoofd. De Saoedische federatie kan echter beslissen die niet over te nemen.