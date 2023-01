Dante Vanzeir spreekt over MLS en vertrek naar Belgische topclub

Deze week raakte bekend dat New York Red Bulls interesse heeft om Dante Vanzeir bij Union SG weg te plukken.

De 24-jarige Vanzeir verstopt de aanbieding van de Amerikaanse ploeg niet. “Het is normaal dat er in een transferperiode belangstelling kan komen. We zullen in de toekomst wel zien hoe concreet het is. Mijn makelaar, vader en mensen rond mij houden zich daarmee bezig”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De interesse doet Vanzeir plezier, maar zet hem zeker niet aan tot dromen. “Amerika of Europa, eigenlijk maakt het me niet uit. Het project moet compleet zijn, anders heb ik geen zin om te vertrekken. Maar als iets 100 procent mij ligt, ben ik oud genoeg om te beslissen. Ik kan nu moeilijk zeggen of ik bij Union blijf.”

Al mag een Belgische topclub zich ook melden voor Vanzeir. “Ik sta met mijn benen op de grond, maar heb wel veel zelfvertrouwen. Ik denk zeker dat ik mijn steentje kan bijdragen in een Belgische topclub, als het plaatje klopt. Ik ben een atypische spits, die in een bepaald systeem het best fungeert.”

Maar daar wringt het schoentje wellicht voor de speler van Union. “In hetzelfde systeem of spel van Union zou ik zeker bij een club als Anderlecht of een andere topclub mijn ding kunnen doen. Ik hou van direct en snel voetbal, sommige topclubs teren wel liever op balbezit in plaats van het risico om de actie te maken.”