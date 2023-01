Manchester United heeft aanvaller in bloedvorm: "Hij is niet te stoppen momenteel"

Manchester United boekte vrijdagavond zijn zevende overwinning op rij, deze keer tegen Everton. En wederom was er een uitblinkersrol weggelegd voor Marcus Rashford, die betrokken was bij de drie goals.

De 25-jarige aanvaller gaf een assist op Antony, dwong met zijn voorzet een own goal af en scoorde zelf vanop de stip. Daarmee is hij al vijf wedstrijden op rij betrokken bij één of meerdere doelpunten. "Qua trefzekerheid is dit waarschijnlijk mijn beste periode ooit", reageerde de stralende Rashford bij ITV Sport. "Ik voel me goed op het veld en kom veel in posities waar ik kan scoren. Als mijn teamgenoten kansen voor me blijven creëren, heb ik het gevoel dat ik dit kan volhouden."

Manager Erik ten Hag is natuurlijk opgetogen met de huidige vorm van zijn aanvaller. "Marcus heeft zelfvertrouwen getoond. Hij had goede loopacties en was negentig minuten lang dreigend. Vandaag had hij ook weer twee assists en een doelpunt, geweldig. Hij is ontzettend vaardig. Als hij ook die mentale stabiliteit heeft, kan hij blijven gaan. Als hij gefocust blijft, weet ik zeker dat hij kan blijven scoren."

"Als team moeten we de ruimtes creëren en hem in zijn kracht brengen. Marcus doet het nu heel goed, maar dat komt ook door het team, dat de juiste posities inneemt. Op dit moment is Marcus niet te stoppen met zijn snelheid, zijn dribbels en zijn directheid."