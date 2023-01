"Tegen alle regels van anatomie' of niet: Referee Department velt oordeel over discutabele strafschop Antwerp-Gent

Het referee department had z'n werk de afgelopen dag want er waren weer heel wat discutabele fases op de Belgische voetbalvelden.

Zo had elke topper zijn discutiepunt. Bij Genk-Club was het de mogelijke rode kaart voor Sylla en bij Anderlecht-Union draaide het om de vroege rode kaart van N'Diaye. Bij die topper op zaterdag tussen Antwerp en Gent was er een discutabele penaltyfase halverwege de tweede helft waardoor Antwerp op 2-0 kwam.

"Het is tegen alle regels van de anatomie in", oordeelde Vanhaezebrouck nog nadat Lothar D'Hondt voor een penalty had gefloten na hands van verdediger Bruno Godeau. En toch geeft het Referee Department D'Hondt gelijk.

"De uitgestrekte arm over de grond wordt niet gezien als de steunarm. Ook het contact met het hoofd speelt geen rol. De uiteindelijke positie van de arm maakt de situatie strafbaar", klinkt het. "Het Professional Refereeing Department steunt de beslissing van de scheidsrechter.