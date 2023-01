Analisten en fans roerend eens over speler Club Brugge: "Ze gaan met hem moeten praten, dit is niet ok" en "Wie heeft zijn ijsje afgepakt?"

Het minste wat je kan zeggen is dat bij Abakar Sylla het licht uitging op bezoek bij KRC Genk. En dat leverde heel wat reacties op.

"Dit is donkerrood”, was Wesley Sonck bij Eleven Sports al duidelijk over de zware fout van Sylla. “Die gele kaart, dat krijg je voor mij gewoonweg niet uitgelegd. Jammer, want het was ervoor een heel leuke wedstrijd."

En uiteindelijk ging Sylla er met twee keer geel toch nog uit, waarbij hij ook nog eens helemaal over de rooie ging in zijn reactie.

Praten

Op het veld moesten medemaats hem tegenhouden om Visser te gaan aanvallen, daarna moest ook een deur in de CEGEKA-arena eraan geloven. "Ik snap de teleurstelling, maar er gaat iemand toch eens met hem moeten praten. Dit is niet ok", klonk het bij Gert Verheyen.

Ook op de sociale media regende het reacties over Sylla:

Na het zien van de samenvattingen... Tijd voor een goede mental coach daar. Sylla kuch* #GnkClu — Tamara Vandecatseye 🌈 (@TamaraVdc) January 8, 2023

Conclusie: het was niet eens zo slecht en Sylla mag een elektricien zoeken want uw licht mag niet zoveel uitgaan #gnkclu — Birger Van Pamel (@DenBibiVP) January 8, 2023