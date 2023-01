Mbaye Leye ziet een nieuwe ploeg opstaan en komt met vergelijking: "Zoals ik dat was voor Francky Dury"

Mbaye Leye zag twee ervaren rotten de boel op sleeptouw nemen voor Zulte Waregem tegen KV Mechelen.

Ruud Vormer en Christian Brüls zijn de mannen die Zulte Waregem mogelijk in eerste klasse moeten en zullen gaan houden.

"Ik was ooit het verlengstuk van Francky Dury op het veld bij Essevee, nu is het goed dat er ervaren spelers kunnen opstaan bij ons op het veld", aldus Mbaye Leye in zijn analyse na de zege tegen Malinwa.

Focus

"Het viel meteen op dat ook de rest van de ploeg anders speelde en mee werd getrokken in de grinta. Daarop moeten we nu de focus leggen."

"Fadera deed het goed, Rommens speelde goed, ... Ik kan iedereen opnoemen. Daar moeten we de komende weken blijven aan werken."