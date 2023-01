Saoedi-Arabië probeert WK binnen te halen, maar... "In contract Ronaldo geen verbintenissen over WK-bid"

Gisteren werd bekend dat Saoedi-Arabië een gooi wil doen naar het WK in 2030. Dat mag natuurlijk weer iets kosten, maar er is wel grote concurrentie. Volgens waarnemers is de transfer van Cristiano Ronaldo naar Al Nassr alvast een poging om het blazoen op te poetsen.

Al Nassr reageerde daar intussen op. Er zouden geen afspraken gemaakt zijn met Ronaldo over een rol als 'influencer'. De 196-voudige Portugees international is er gewoon om te voetballen, laat de club weten. "Al Nassr wil graag verduidelijken dat, in tegenstelling tot nieuwsberichten, in het contract van Cristiano Ronaldo met Al Nassr geen verbintenissen zijn opgenomen voor een WK-bid. Zijn belangrijkste focus ligt op Al Nassr en om met zijn teamgenoten samen te werken om de club te helpen succes te behalen", meldt de club uit Saoedi-Arabië.