Topschutter uit Challenger Pro League verlaat competitie

Leonardo Rocha speelt de rest van het seizoen niet langer voor Lierse Kempenzonen.

Lierse Kempenzonen moet in de Challenger Pro League afscheid nemen van zijn topschutter Leonardo Rocha.

Hij was dit seizoen in 1B goed voor 12 goals in 17 matchen. Daarmee was hij topschutter in de Challenger Pro League.

De Portugese spits trekt naar Radomiak Radom in de Poolse hoogste klasse, zo schrijft Het Laatste Nieuws.