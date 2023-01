Thalhammer blijft erin geloven: "Het is een kwestie van tijd"

KV Oostende staat met een duel tegen KV Mechelen opnieuw voor een heel belangrijke opdracht.

Trainer Dominik Thalhammer zit met heel veel zorgen voor de match naar Mechelen. Niet alleen de huidige positie in de rangschikking baart hem zorgen, maar ook een waslijst aan afwezigen.

De nederlaag tegen Seraing is hard aangekomen aan de zee. “De ontgoocheling van vorig weekend moet omgezet worden in extra motivatie”, vertelt Thalhammer bij Het Laatste Nieuws.

“Ik wil een reactie zien. De ontgoocheling van afgelopen weekend moeten we omzetten in extra motivatie. De jongens leveren goed werk op training, het is een kwestie van tijd vooraleer de resultaten volgen.”