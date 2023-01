🎥 Zware fout van Christophe Lepoint zorgt na de wedstrijd voor heel wat consternatie

Na Seraing-Standard is er heel wat reactie ontstaan over de fout van Christophe Lepoint. Op het einde kreeg hij na een zware fout geel.

Seraing was net gaan aanvallen, maar Standard kon de bal veroveren en de counter opzetten. Canak liep op het middenveld met de bal aan de voet naar voor. Christophe Lepoint trok aan de noodrem. Daarbij plantte hij de studs op de achillepees van Cihan Canak. Zonder intentie om de bal te spelen. Arbiter Van Driessche hield het bij geel.

Nadien controleerde de VAR of het rood moest zijn of niet. Na een paar minuten oordeelde de VAR dat het niet tussenbeide moest komen. Zo bleef het bij geel voor Lepoint.

Na de wedstrijd waren er heel wat reacties op sociale media over de niet-tussenkomst van de VAR. Velen vonden het onbegrijplijk dat de VAR het bij geel had gelaten. Ook op de persconferentie was er geen discussie bij Standard-trainer Ronny Deila: "Het is zonder twijfel rood. Hij speelt geen bal en had ook die intentie niet."

Het wordt afwachten wat Frank De Bleeckere na de speeldag zal zeggen. Mogelijk mocht de VAR niet tussenkomen, omdat de fase niet aan alle richtlijnen voldeed. Of er is nog een andere reden.