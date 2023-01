Luka Peruzovic wil gerucht na tumultueus ontslag bij Anderlecht uitklaren: "Ik had gezegd dat ik met de vrouw van de voorzitter sliep"

't Is een verhaal dat bij Anderlecht de eeuwen gaat trotseren: het ontslag van Luka Peruzovic in het seizoen 1992-1993. De Kroaat kreeg er zijn ontslag terwijl paars-wit autoritair aan de leiding stond en nog maar één keer verloren had. Johan Boskamp nam nadien over.

Er deden geruchten de ronde dat Peruzovic er een affaire op na hield met de vrouw van Constant Vanden Stock. Of met Kiki, de vrouw van Roger. Iets dat hij nu de wereld wil uit helpen. Het gebeurde allemaal in een gesprek met voormalig Marseille-voorzitter Bernard Tapie. “Ik klaar dit voor eens en voor altijd uit”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Na mijn ontslag bij Anderlecht was mijn reputatie naar de vaantjes. Tapie zei me zelfs: Wat heb je in godsnaam ­misdaan bij Anderlecht? Je won ­alles, maar toch werd je buiten ­gegooid. Wij zoeken net een trainer die zulke resultaten boekt." "Eerlijk waar: ik kon geen deftig antwoord geven en dus zei ik om te lachen: Bernard, ik deed het met de vrouw van de voorzitter. Tja, wat moest ik zeggen? Alleen is dat grapje daarna verspreid en compleet zijn eigen leven gaan leiden. Eerst was het de vrouw van Constant, daarna de vrouw van Roger Vanden Stock... ­Komaan, hé. Wat een onzin."