📷 OFFICIEEL Mudryk tekent voor 8,5 jaar in Premier League

Chelsea heeft de komst van Mykhailo Mudryk aangekondigd. De 22-jarige Oekraïner van Shakhtar Donetsk tekende een contract voor liefst 8,5 jaar.

Er werd al een tijdje gekeken bij welke club in de Premier League Mudryk zou tekenen. Het werd uiteindelijk Chelsea dat 70 miljoen euro transfergeld en 30 miljoen euro bonussen voor hem over had, zo liet Shakhtar weten op zijn website.

“Ik ben zo blij om hier te zijn”, zegt Mudryk in een eerste reactie. “Dit is een enorme club, in een fantastische competitie. Het is een heel aantrekkelijk project voor mij op dit punt in mijn carrière. Ik kijk er naar uit mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en te werken en leren van coach Graham Potter en zijn staf."