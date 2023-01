Philippe Clement en Monaco staan opnieuw in de top vier na schietoefening tegen Ajaccio

Al na een halfuur was Monaco klaar met de ploeg uit Corsica.

Monaco had er een slechte week opzitten met verlies in de beker tegen Rodez en een gelijkspel tegen Lorient in de competitie. Maar dat maakten Monaco en Philippe Clement goed tegen Ajaccio.

Disasi scoorde al na twee minuten, Krépin Diatta (ex-Club Brugge) scoorde na zes minuten al de 2-0. Belaili scoorde na elf minuten de 2-1. Maar toen begon Wissam Ben Yedder aan zijn moment.

In een kwartier scoorde de Fransman een loepzuivere hattrick en na 35 minuten was het al 5-1. Invaller Embolo dikte in de tweede helft de score nog aan met twee goals tot 7-1. Ook de Belg Eliot Matazo viel nog in. Monaco komt zo weer de top vier binnen, maar volgt wel nog altijd op 10 punten van PSG, dat later nog speelt.