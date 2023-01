Will Still kost Reims bakken vol geld, maar de club betaalt dat graag

Will Still is met Reims al elf wedstrijden ongeslagen in de Franse Ligue 1.

In oktober werd Still gepromoveerd van assistent tot hoofdtrainer van de Franse club. Al heeft hij daar wel het juiste diploma niet voor. Daarom betaalt Reims elke match dat Still hoofdtrainer is in Ligue 1 een boete van 25.000 euro aan de Franse voetbalbond. Anders mag hij geen trainer zijn.

“Laten we zeggen dat dit onderling geregeld is”, lacht Still bij The Daily Mail. “De club heeft gezegd dat ze in mij wil investeren, zolang ik maar blijf winnen. Die 0-0 tegen PSG? Als je erover nadenkt, heb je zoiets van: hoe kan het dit ik nu tegen die gasten aan het coachen ben?”

“Ons plan was simpel: ze irriteren tot het kookpunt. Hoog druk zetten, fouten maken, ze bij hun nekvel pakken. Ze gewoon niet laten voetballen en ze zo veel mogelijk irriteren.”