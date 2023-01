Gokschandaal in het Nederlandse voetbal

In de afgelopen maanden hebben 25 spelers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie gewed op wedstrijden waarin ze zelf meededen of op wedstrijden uit de eigen competitie.

Dit blijkt uit een onderzoek van Sports Betting Intelligence Unit (SBIU), een meldpunt van de Kansspelautoriteit voor signalen van mogelijke matchfixing. Tussen oktober 2021 en december 2022 deden gokkantoren in totaal veertig meldingen bij de SBIU over mogelijke matchfixing. In vrijwel al die gevallen ging het om voetbalprofs die ongeoorloofd gokken. Dit door in te zetten op eigen wedstrijden of wedstrijden uit de eigen competitie.

In totaal worden 25 spelers verdacht namelijk zes spelers uit de Eredivisie en negentien uit de Keuken Kampioen Divisie. Bij een paar van deze spelers waren hun acties zo verdacht dat het nu verder wordt onderzocht door het Nederlandse gerecht.