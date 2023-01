Anouar Ait El Hadj krijgt een warm welkom bij Racing Genk

De meest verrassende binnenlandse transfer van deze wintermercato is deze van Anouar Ait El Hadj van Anderlecht naar Racing Genk. Zijn nieuwe club gaf hem alvast een warm welkom.

Ait El Hadj maakte de overstap voor amper 2 miljoen euro. Een prikje voor Racing Genk, indien hij zijn vorm van weleer terugvindt. De Genkenaars gelover alvast in hem en Vrancken wou graag wat bijkomende aanvallende creatieve impulsen om zijn ploeg op titelkoers te houden.

De aanvallende middenvelder werd vandaag voorgesteld bij Racing Genk en maakte kennis met de club en zijn nieuwe teamgenoten. Benieuwd of we hem komend weekend al in actie zullen zien.

Voor Anderlecht kwam hij 75 keer in actie waarin hij zevenmaal het doel vond en één assist gaf.