OFFICIEEL: Anouar Ait El Hadj is rond met Genk: "Moeilijke beslissing, maar beste keuze voor mij"

Zoals al sinds vorige week in de lucht hing heeft Anouar Ait El Hadj zijn transfer naar KRC Genk afgerond. De creatieve aanvallende middenvelder tekende er voor vier seizoenen. De transfersom zou zo'n twee miljoen bedragen en Anderlecht heeft ook een doorverkooppercentage bedongen.

Na tien jaar jeugdopleiding en A-ploeg bij Anderlecht verlaat de 20-jarige El Hadj dus Anderlecht. Dit seizoen kreeg hij amper speeltijd bij de eerste ploeg en toen Genk kwam aankloppen kon hij de kans niet laten voorbij gaan. Bij de Limburgers vindt hij onder meer Trésor en Bilal El Khannouss terug, die hij goed kent en die niets dan goeds over de club vertelden.

“Dit is een erg moeilijke beslissing. Ik kwam hier binnen als kleine jongen en ze hebben hier van mij een man gemaakt", reageert El Hadj op de website van Anderlecht. "Alle coaches, de staf, alle spelers... Ik ben Anderlecht zo dankbaar voor alles wat het mij gegeven heeft. Anderlecht is de club van mijn hart. Maar ik denk dat het nu de beste keuze is om aan een nieuwe uitdaging te beginnen in een andere omgeving.”