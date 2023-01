SK Beveren haalt aanvallende versterking in Slowakije en heeft ook een aankoopoptie

De gedeelde leider in de Challenger Pro League heeft een nieuwe aanwinst.

SK Beveren en Beerschot staan momenteel gedeeld aan de leiding in de Challenger Pro League en ook RWDM volgt slechts op één puntje. Het belooft dus nog spannend te worden. Komende zondag staat ook de topper tegen Beerschot op het programma.

SK Beveren heeft er nu aanvallend nog een optie bij met de Slowaak David Hrnčár (25. De vleugelspeler komt op huurbasis over van Slovan Bratislava en de club bedong ook een aankoopoptie. In 20 wedstrijden scoorde Hrnčár zeven keer en gaf hij drie assists.

CEO Antoine Gobin is blij met de nieuwe aanwinst: “Elke inkomende speler moet een onmiddellijke impact hebben in onze strijd om de toppositie. De komst van David is een duidelijk signaal dat we ons team nog steeds proberen te verbeteren."