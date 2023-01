'Club Brugge lijdt stevig verlies op transfer Sobol'

Transferjournalist Sasha Tavolieri heeft details bekendgemaakt over de transfer van Edouard Sobol.

De deal tussen Club Brugge en het Franse Straatsburg over Edouard Sobol is zo goed als rond. Voor Club Brugge is het een transfer met verlies.

Sobol zou voor 2 miljoen euro aan transfergeld en 500.000 euro bonussen de overstap maken naar de Franse club.

De Oekraïner kwam in 2021 nog voor 3,5 miljoen euro over van Shakhtar Donetsk. Ervoor had blauwzwart ook al huurgeld voor hem betaald.