Eden Hazard afwezig op training bij Real Madrid en ook niet in de selectie

Hazard zou last hebben van zijn enkel.

Eden Hazard zou in 2023 van zijn coach Carlo Ancelotti meer speelkansen krijgen, dat beloofde de Italiaan toch. Maar verder dan 67 minuten in de Copa del Rey tegen een vierdeklasser kwam Hazard nog niet.

Zondagavond trekt Real Madrid naar Athletic Bilbao in de competitie. Hazard speelde al niet meer sinds begin september in de competitie en heeft nog maar drie optredens in La Liga.

Ook zondag zal daar geen vierde bijkomen want volgens The Athletic was Hazard afwezig op training bij Real door een verzwikte enkel. Een nieuwe kans op speelminuten komt er zondag niet, want Hazard zit niet in de selectie.