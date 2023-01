Beveren klopt Beerschot in topper en grijpt macht in 1B

In de Challenger Pro League stond er een onvervalste topper op het programma tussen Beveren en Beerschot.

SK Beveren en Beerschot streden in een rechtstreeks duel tegen elkaar om de leidersplaats in de Challenger Pro League.

2-0

Uiteindelijk was het de thuisploeg die de macht heeft gegrepen en zo over RWDM naar de leiding in 1B wist te springen.

Barry opende al na dik vijf minuten de score voor Beveren, een owngoal in blessuretijd deed de boeken helemaal dicht: 2-0.