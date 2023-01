Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 22

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Sammy Bossut. Hij zorgde er mee voor dat Zulte Waregem een puntje pakte tegen Westerlo, al waren ook Cojocaru en Moris goed in de match tussen Union en OH Leuven.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie man. Niet voor het eerst dit seizoen maakte Burgess indruk bij Union SG. Patris was dan weer opnieuw sterk voor OH Leuven en Piatkowski maakte al twee keer een goede indruk zowel aanvallend als verdedigend bij zijn nieuwe team KAA Gent.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast een sterk spelende Skov Olsen, die voor het verschil zorgde voor Club Brugge. Bij Charleroi was Zorgane dan weer bijzonder sterk in defensief én aanvallend opzicht. Op de flanken kunnen we niet naast Storm (1 goal, 1 assist) en een sterke Lang (inclusief doelpunt).

Aanval

In de aanval kiezen we voor mannen die voor statistieken zorgden. Jelle Vossen (1 goal) haalde het net niet, want Mrabti (1 goal, 1 assist), Janssen (2 goals) en Cuypers (2 goals) deden nog sterker.

Dat levert dan onderstaand elftal op: