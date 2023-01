Coach van het Jaar is bekend: coaches Mazzu en Geraerts van Union afgetroefd

Het Gala van de Gouden Schoen is volop bezig. En daarop heel wat prijzen in heel wat verschillende categorieën.

De eerste prijs was voor Simon Mignolet (doelman van het jaar), de tweede prijs ging dan weer naar de CEGEKA-Arena.

Wouter Vrancken werd verkozen tot Coach van het Jaar. Hij bracht eerst KV Mechelen naar een stekje in de top-8 en heerst momenteel in Genk als leider in de competitie.

Vrancken

Heel wat ex-spelers die hij onder zijn hoede had - van spelers van Thes Sport tot Nikola Storm van KV Mechelen - kwamen met mooie woorden.

En hij werd op een meeting in Genk verrast door de organisatie van het Gala van de Gouden Schoen met de prijs van Coach van het Jaar.

Hij totaliseerde 558 punten en troefde daarmee Felica Mazzu (430) en Karel Geraerts (267) ruim af in de stand.