Simon Mignolet is de nieuwe Gouden Schoen en haalt het met een straat voorsprong

Zoals iedereen wel verwacht had: Simon Mignolet is de Gouden Schoen van 2022. De doelman van Club Brugge reeg de straffe prestaties, reddingen en clean sheets aan elkaar. Lang geleden dat een sluitstuk zo belangrijk was bij een kampioenenploeg. Dik verdiend uiteraard.

Mignolet zijn prestaties in 2022 zijn amper te overschatten. De 34-jarige doelman dreef zowel in de Jupiler Pro League als de Champions League tegenstanders tot wanhoop. Vraag het maar aantopspits Alvaro Morata van Atlético Madrid. Of Evanilson van FC Porto. Mignolet is daarmee één van de acht doelmannen in de Champions League-geschiedenis die in vijf van de zes groepsmatchen de nul kon houden.

Het strafste is hoeveel reddingen hij daarin deed. Maar ook in de competitie hield hij zijn netten schoon. 13 keer in totaal in 2022. Ook in vele nipte overwinningen trok hij zijn ploeg over de streep met cruciale reddingen. Het is dan ook geen evidentie om als keeper de Gouden Schoen te winnen. De laatste was Michel Preud'homme die het kleinood in 1987 en 1989 won. Da's 33 jaar van droogte voor de meest ondankbare positie in het voetbal.

Incontournable

Ofwel ben je de held ofwel de schlemiel, veel zit er niet tussen. Kijk maar hoe Mignolet na een paar keer mistasten nu al bekritiseerd wordt. Het is een hondenjob, maar Mignolet behoort tot de besten van zijn generatie. Door het aankoopbeleid van Liverpool moest hij daar vertrekken. Eerst Loris Karius en daarna Alison Becker werden gehaald.

De vraag is of Mignolet geen betere doelman is en was dan eerstgenoemde. Een onuitwisbare indruk heeft hij alvast niet nagelaten bij de Reds. Bij Club is hij wel onaantastbaar. En dat nog voor minstens een paar seizoenen. Hij heeft niet de intentie om de handschoenen aan de haak te hangen, dat heeft hij al verschillende keren benadrukt. En we kunnen er enkel blij om zijn, want hij is een attractie in onze competitie en een voorbeeld voor veel jonge doelmannen.

Mignolet haalde het met een recordaantal punten (684), Nielsen werd tweede op erg ruime afstand en Mike Trésor pakte het brons. De top-10:

1. Simon Mignolet (Club Brugge) 684 punten

2. Casper Nielsen (Union/Club Brugge) 233

3. Mike Trésor (KRC Genk) 163

4. Teddy Teuma (Union) 127

5. Deniz Undav (Union) 112

6. Tarik Tissoudali (AA Gent) 110

7. Paul Onuachu (KRC Genk) 106

8. Bryan Heynen (KRC Genk) 91

9. Charles De Ketelaere (Club Brugge) 63

10. Hans Vanaken (Club Brugge) 39