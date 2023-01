Cristiano Ronaldo kan opnieuw niet scoren voor Al Nassr en verliest in de Supercup

Cristiano Ronaldo is ook in zijn 2e wedstrijd er niet in geslaagd om voor Al Nassr te scoren. Extra pijnlijk was de uitschakeling in de Supercup.

Al Nassr speelde in de halve finales van de Supercup tegen Al Ittihad. Na een kwartier kwamen Cristiano Ronaldo en co al op achterstand na een doelpunt van Romarinho. Net voor de rust verdubbelde Abderrazak Hamdallah de voorsprong. Na een uur kwam er de aansluitingstreffer van Al Nassr via Anderson Talisca. Toch gingen ze de bood in, want Muhannad Al-Shanqeeti zorgde voor de 3-1. Zo kon Ronaldo ook in zijn 2e wedstrijd niet scoren. Tegen Al Ittihad zag hij een kopbal nog van de lijn gekeerd.